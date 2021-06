Epidemiolog Maďar popsal čtyři scénáře dalšího vývoje epidemie

Tento scénář počítá s tím, že by se zhoršení situace neprojevovalo v nemocnicích, tedy, že by nemocnice nebyly zahlceny lidmi s těžkým průběhem onemocnění. Pak by podle Maďara bylo možné udržet epidemii na uzdě pomocí měkkých opatření.

Nejhorší variantou by bylo, že by sílila epidemie a zároveň by se to projevilo v nemocnicích. Podle Maďara je riziko, že část nejstarší populace stále není očkována. Potřeba je podle něj přesvědčit i mladší lidi, kteří nevnímají covid-19 jako riziko, aby se očkovat nechali. Podle Maďara například ve Velké Británii klesá průměrný věk hospitalizovaných, v nemocnicích končí kvůli covidu i děti.