Drahé bydlení v Praze: Spojené síly chtějí snížit daně

Pro bydlení by se měla podle Marvanové vedle toho snížit sazba DPH. „Před deseti a více lety bylo DPH na bydlení pět procent. Nyní je to 15 procent, stát si tedy z průměrného bytu bere tři čtvrtě milionu,“ řekla Marvanová. Namístě by bylo snížit sazbu pro koupi nemovitosti na 10, nebo ještě lépe ji vrátit na pět procent.