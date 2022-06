Dopravní podnik kvůli koncertům Imagine Dragons posiluje MHD

Kvůli nedělnímu a pondělnímu koncertu americké kapely Imagine Dragons bude posílena pražská hromadná doprava. Provoz metra na lince C bude prodloužen až do zhruba 00:30. Oznámila to v neděli na Twitteru organizace ROPID, která je koordinátorem pražské integrované dopravy. Koncerty se budou konat na pražském letišti Letňany.