Do zdecimované Bečvy opět unikla neznámá látka, hynou ryby

„Vůbec tomu nerozumím. Jde to mimo mé chápání. Vypadá to, jak kdyby chtěl někdo přehodit problém na jiné místo než na to, ze kterého šly pravděpodobně jedy do řeky níž po proudu 20. září. Je to velmi podivné,“ řekl Právu jeden z rybářů, který nechtěl být jmenován.

Ryby tentokrát uhynuly hned u Juřinky, zatím jen v nízkém počtu. Na hladině se opět objevila pěna. Na místě zasahovali policisté, hasiči i zástupci České inspekce životního prostředí.

„Má důvěra ve státní orgány je totálně podlomená, už by si při Bečvě měli postavit buňku. Není možné, aby se při šetření hlavní kontaminace ze září stále opakovalo vypouštění dalších sajrajtů do Bečvy. Objevil jsem tu ve středu ráno čtyři mrtvé ryby do dvaceti centimetrů délky. Přímo pod výpustí v Juřince. Z kanalizace tekla čirá, hustá rosolovitá kapalina, ve které plavaly částečky připomínající rozmočené noviny,“ sdělil Právu oznamovatel středeční kontaminace Bečvy Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody.

„Drobné otravy na této řece zde probíhají bez přestávky už třicet let. Ale skutečný velký zdroj smrtící kontaminace ze září je někde jinde než u Juřinky, ryby tehdy hromadně umíraly o více než tři kilometry níž po proudu,“ dodal Orálek.

Radnice ve Valašském Meziříčí žádá obyvatele města i obcí po proudu, aby až do odvolání nevstupovali do řeky Bečvy, nekoupali zvířata či neodebírali vodu od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

Oznámení radnice dostala ve středu ráno. „Neznámá látka do Bečvy unikla z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, který zde také provedl odběr vzorků. Na základě spolupráce s vodoprávním úřadem při odboru životního prostředí města Valašské Meziříčí byla o této události informována Policie ČR a správce toku, kterým je Povodí Moravy,“ poznamenal mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.