Do pomoci Číně se díky Třebíči zapojilo celé Česko

Město Yichang leží v provincii Chu-pei, v níž je epicentrum nákazy koronavirem. Do Třebíče odtud dorazila žádost o pomoc 28. ledna, západomoravské město odpovědělo bezprostředně. Uvolnilo 50 tisíc korun na nákup materiální pomoci a dalo občanům možnost se nákupem jmenovitých věcí přidat. Odezva byla nečekaná.

Za peníze radnice rovněž pořídila potřebný materiál, a to přes třebíčskou lékárnu, která také chtěla k věci přispět.

Lidé podle mluvčí radnice chodili do poslední chvíle. Nyní jsou balíky s pomocí narovnány v prostorách tiskového odboru a čekají na pondělní administraci. „Všechno se musí rozbalit, zapsat, je třeba vyhotovit dvojjazyčný položkový seznam, a znovu přebalit, aby to odpovídalo přepravním podmínkám,“ dodala mluvčí.

Pomoc by měla odejít do Číny letecky, detaily se zatím řeší. Pro Třebíč přepravu zajišťuje pražská spediční firma Broekman logistic, která s dotčenou provincií spolupracuje prý už asi dvacet let.