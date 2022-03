Do nemocnic přicházejí těhotné běženkyně i děti s infekcemi

Nemocnice se jim proto snaží domluvit péči i v jiných porodnicích a sehnat překladatele do ukrajinštiny. O enormní nápor ale zatím nejde.

Na ubytování uprchlíků půjde až 250 korun za den, začne přerozdělování do krajů

To se týká i dětí. Na ambulanci evidují téměř 160 dětských pacientů, někteří přišli na kontrolu opakovaně. „Hodně dětí je na infekční klinice, kde jsou kvůli respiračním problémům a průjmu. Tyto problémy jsou u většiny dětí, které procházejí ambulancí,“ upřesnila Plachá. Hospitalizují pět dětí z Ukrajiny, některé leží na ne­urologické či chirurgické klinice.

V ostravské nemocnici ošetřili k úterý téměř 30 Ukrajinců, v pražské VFN jich od začátku března evidují na 141. „Řešíme s nimi běžnou ambulantní péči podle toho, co jejich zdravotní stav vyžaduje. Nejde o žádná válečná zranění,“ dodala mluvčí Marie Heřmánková.

Ministerstvo zdravotnictví se chce na eventuální nápor ukrajinských pacientů připravit a zároveň odlehčit praktikům a dětským lékařům, kteří jsou už tak pod tlakem. „Chceme, aby v každé fakultní nemocnici bylo centrum lékařské pomoci pro Ukrajince. Byla by tam hlavně pediatrie, gynekologie a asi i interna,“ nastínil mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Plán teprve dostává obrysy a bude se ještě projednávat.

Alternativou by mohlo být i zapojení příchozích ukrajinských zdravotníků, kteří by s tlumočením v centrech pomohli. „Počítáme s tím, že by tam mohli pomáhat v rámci asis­tenční činnosti,“ doplnil Jakob.