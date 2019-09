Do kauzy Čapí hnízdo ještě promluví Šarochovi nadřízení

Do kauzy by rovněž mohl vstoupit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Pokud by totiž podřízení městští státní zástupci skutečně stíhání Babiše a ostatních zastavili, tak má jako jediný ze zákona právo takové usnesení do tří měsíců od nabytí právní moci zrušit.