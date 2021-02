Do karantény musí i očkovaní, tvrdí hlavní hygienička. Babiš do ní nešel

Podle metodického pokynu hlavní hygieničky Jarmily Rážové se Karanténa je nařízena i u osob, které již absolvovaly očkování. Uvedla to hlavní hygienička s odkazem na metodické pokyny. Karanténa by se podle toho měla týkat i premiéra Andreje Babiše (ANO) poté, co se koronavirus potvrdil u vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy. Babiš na rozdíl od dalších osob, které byly se ženou v kontaktu, v karanténě neskončil.