Do babyboxu v Olomouci vpodvečer někdo odložil chlapce

Do babyboxu v Olomouci dnes vpodvečer někdo odložil miminko. Chlapec vážící 2,5 kilogramu byl zabalený do zelené plyšové deky a dostal jméno Jiří. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Je to osmé dítě nalezené v olomouckém babyboxu.