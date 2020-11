Děti se už těší, stoprocentně prvňáčci, říká šéf Asociace ředitelů

Zádrhel by mohl nastat u malotřídních škol. Kdyby tam měli nastoupit jen prvňáci a druháci, znamenalo by to pro ně skupinu poskládanou z více ročníků rozdělit. Půlka by byla doma a druhá ve škole. Ředitelé malotřídek na mě hodně apelovali, aby se tohle nestalo. Malotřídních škol je hodně, to je skoro třetina všech škol. Je to uzavřená skupina, a navíc mají malý počet dětí ve třídách. Není jich tam třeba ani dvacet, což je ve městě běžné. A podle předběžných jednání s ministerstvem to vypadá, že by tyto školy mohly mít výjimku, že by ty spojené třídy mohly nastoupit celé.