Debata o Epopeji: Zbraslav, nebo Moravský Krumlov?

Podle ní obrazy skončí na staveništi, neboť rekonstrukce celého zámku bude trvat ještě pět let. Praze proto navrhla, aby záměr zápůjčky do předchozího útočiště pláten přehodnotila. „Epopej by mohla být například na Zbraslavi,“ řekla již dříve Právu Plocková. O tomto místě uvažovala i Praha a ve prospěch Zbraslavi se rovněž vyslovil restaurátor Tomáš Berger, který se o plátna stará.

Praha rozhodla loni

„Zbraslav je krásný výstavní prostor a nepochybuji o tom, že restaurátor Berger najde pro něj jiné využití,“ míní ale starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

Pražský magistrát nakonec vyšel vstříc městu na Moravě, které obrazům dlouhá léta poskytovalo útočiště a vystavovalo je od roku 1963, jako ucelenou kolekci dvaceti velkoformátových pláten pak od roku 1968.

O dočasné výpůjčce Epopeje Moravskému Krumlovu na pět let rozhodli pražští zastupitelé loni. Zápůjčku do Krumlova radní Hana Třeštíková (Praha sobě) tehdy představila jako možnost, jak cyklus 20 pláten v několikamiliardové hodnotě co nejdříve vystavit.

Hlavní město by zároveň získalo čas a mohlo by pro Epopej konečně po 80 letech najít či postavit prostory pro trvalé umístění. Šéf opozičních zastupitelů ANO Patrik Nacher by rád věděl, jaká je kolem Epopeje nyní situace, když Moravský Krumlov stále není připraven.

V Moravském Krumlově Epopej nevnímáme jako prostředek k obohacení. Je součástí genia loci našeho města.

„Radní by měli informovat zastupitelstvo, v jakém je to stavu,“ řekl Právu Nacher. Nevyloučil, že se členové jeho klubu budou na věc ptát na čtvrtečním zasedání. Nacher má pochybnosti o avizovaných pěti letech setrvání Epopeje v Moravském Krumlově. „Obáváme se, že z dočasnosti se může stát trvalost,“ poznamenal.

Koaliční zastupitel, šéf kulturního výboru zastupitelstva Jan Wolf (Spojené síly pro Prahu, KDU-ČSL) si myslí, že se dá loňské rozhodnutí Prahy změnit. „Vidím to jako možné vzhledem k okolnostem, jako je koronavir, chybějící návštěvníci, volné prostory zámku na Zbraslavi, nehotová rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově, nízká pojišťovací částka na Epopej a soudní spor s dědici Alfonse Muchy,“ sdělil Právu Wolf.

Krumlov: kritéria splníme

„Ano, zámek se postupně opravuje. V příštím roce bude opraveno jižní křídlo a ve východním budou k dispozici výstavní podmínky podle nejpřísnějších ukazatelů ICOM. Krumlovský zámek bude splňovat světová kritéria pro vystavení uměleckých děl. Z toho, že sousední křídlo prochází velkou opravou, pro Epopej žádná hrozba neplyne,“ zdůraznil starosta Moravského Krumlova Třetina.

Prostory, kde budou návštěvníci obdivovat plátna, budou připravené letos na podzim a poté s vedením pražské galerie dořeší záležitosti související se zahájením provozu. Z předchozích jednání zástupců obou měst vzešlo zadání, jak mají být prostory pro plátna vybavené a co vše musí splňovat. „V Moravském Krumlově Epopej nevnímáme jako prostředek k obohacení. Je součástí genia loci našeho města,“ poznamenal starosta.

Vnučka malíře Muchy hovořila pro Právo také o tom, že by její dědeček byl nakloněn i tomu, aby se plátna vystavovala nedaleko jeho rodných Ivančic, v Brně. Podle prvního náměstka primátorky města Brna Petra Hladíka (KDU-ČSL) jsou schopni připravit prostory na výstavišti. „Máme výstavní haly a po technické stránce umíme vše přizpůsobit potřebám díla. Před časem jsme část Muchových obrazů vystavovali, takže máme i zkušenost,“ uvedl.