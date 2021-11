Dálnici D11 u Prahy zavřelo bourání mostu

Demoliční práce začaly v sobotu večer, následuje odklízení sutě, které potrvá do nedělních ranních hodin.

Podle mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petry Kučerové by měl být provoz s omezením obnoven v neděli v 10:00.

Most nad dálnicí D11 u Mochova určený k demolici

Samotný most u Mochova byl uzavřený již od 11. listopadu a přípravné práce na něm začaly už dříve.

Jeho životnost by podle zadání tendru měla být 100 let a také by měl umožnit budoucí rozšíření dálnice o dva jízdní pruhy.