Čtyřcentimetrové kroupy, vichr a lijáky. Sever Moravy zasáhnou silné bouřky

Silné bouřky zasáhnou v sobotu večer Moravskoslezský a Olomoucký kraj, varují meteorologové. Bouřky by měl doprovázet silný vítr a vydatné deště. Na některých místech hrozí krupobití, kroupy by měly mít velikost až čtyři centimetry. Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, trvá od sobotních 20:00 do půlnoci.