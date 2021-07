Covid téměř zdvojnásobil počty na JIP

V roce 2019 nemocnice vykázaly téměř 20 milionů ošetřovacích dní, loni to bylo jen 17,3 milionu. To činí meziroční propad u akutních hospitalizací o 17,2 procenta a u následné péče o téměř devět procent.

„To je asi nejlepší indikátor zátěže nemocničního systému. Akutní lůžková péče klesala dlouhou dobu, protože se hodně diagnóz posouvá do ambulantního segmentu. Za posledních deset let klesla o 19 procent, to jsou zhruba dvě procenta ročně, z roku 2019 na rok 2020 to kleslo skoro o stejné procento. Je jasné, že se to někde muselo projevit,“ osvětlil šéf zdravotnických statistiků.

Vyplývá to i z toho, že propad počtu prohlídek je pouze dvouprocentní u dětí do šesti let, u dětí nad šest let je to pak jen procento. „Rád bych pediatrům, i vzhledem k tomu, že jsou to starší lidé, za toto zatleskal,“ ocenil počínání dětských lékařů Dušek.