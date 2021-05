Pevná víra ve své zdraví i strach. Co brání seniorům v očkování proti covidu

V České republice je podle Českého statistického úřadu už více než 2,13 milionu lidí nad 65 let. Ačkoliv podle lékařů patří z hlediska rizik spojených s infekcí covid-19 k nejohroženější skupině, jen 1,5 milionu z nich se podle webu ministerstva zdravotnictví nechalo k 18. květnu naočkovat alespoň první dávkou vakcíny proti covidu.

Nevěří vakcíně. Říkají si, že její vývoj trval krátkou dobu. Bojí se vedlejších účinků, protože v médiích čtou, že po tom někdo zemřel. Jiří Hrabě, Elpida

Právo se zeptalo organizací, které se staršími ročníky pracují, co za jejich nechutí k vakcínám stojí. Podle Jiřího Hraběte z organizace Elpida, která provozuje linku důvěry pro seniory, nejde o to, že by starší lidé více než ti mladší věřili konspiračním teoriím spojeným s vakcinací, většinou se prostě bojí nežádoucích účinků. Podle dosavadních zpráv mezi ně patří např. horečky, média však psala i o podezření, že v některých případech očkování zavinilo smrt.

„My provozujeme linku důvěry pro seniory, která jim už od 15. ledna pomáhá s registrací k očkování. Problém má více rovin,“ uvedl pro Novinky Hrabě.

Někteří senioři podle něj doufají, že až se část populace proočkuje, koronavirus se přestane šířit a oni sami se tak vakcinaci vyhnou. „Nevěří vakcíně. Říkají si, že její vývoj trval krátkou dobu. Bojí se vedlejších účinků, protože v médiích čtou, že po tom někdo zemřel, atd,“ přiblížil Hrabě s tím, že každý, kdo by si chtěl o svém strachu promluvit, může zavolat na linku 800 200 007.

Seniory k očkování pochopitelně organizace nijak nepřesvědčuje. „My je jen vybavíme potřebnými informacemi. Linka je informační, je to linka důvěry,“ dodal Hrabě.

Někdy čekají jen na signál

Podle něj mnozí důchodci očkování pouze odložili. „Řada seniorů čeká na svého praktického lékaře, až jim zavolá a řekne, že má pro ně vakcínu a ať přijdou. Čili se neregistrují k očkování a čekají na signál, že mohou přijít. Mezi nimi jsou i lidé, kteří se k očkování ze zdravotních důvodů nedostanou a čekají na to, až budou moci být očkováni doma,“ dodal.

U očkování je jedno, jestli výzkumy ho podporují či ne, protože lidé se rozhodují na základě svého přesvědčení či víry, ať je to pro ně výhodné či ne. Jeroným Klimeš, psycholog

Podobně se seniory hovoří na speciální lince i pracovníci organizace Život 90. „Od počátku jsme k očkování měli asi 647 hovorů. Těch, ve kterých senioři odmítali očkování, bylo minimum. Spíš měli obavy z průběhu a váhali, protože jim vadilo, že si nemohou vakcínu vybrat,“ shrnula pro Novinky za organizaci Aneta Šebková.

Největší strach mají prý lidé z AstraZenecy, o jejíchž možných vedlejších účincích média referovala nejčastěji. „Pak také měli strach z toho, aby očkování nezhoršilo jejich zdravotní stav, protože už měli nějaké problémy,“ dodala Šebková.

S tím, že by staří lidé věřili dezinformacím, jako že za očkováním stojí spiknutí vlád a snaha lidi očipovat apod., se v organizaci Život 90 nesetkali. „Ale domnívám se, že takoví lidé, kteří jsou o tomto přesvědčení, tak k nám nevolají, protože jsou pevně rozhodnutí, že se očkovat nenechají. Volali k nám jen ti, co si o tom chtěli promluvit,“ dodala Šebková.

S váháním se setkávají i v organizaci SenSen, která sdružuje aktivní seniory. „Ti, co nechtějí, tak většinou ze zdravotních důvodů. Mají pocit, že by jim to očkování neudělalo dobře. A druhá skupina si naopak myslí, že je neohrožená. Hodně toho zažila a z covidu nepanikaří. Říkají si, že na něco holt umřít musí a že covid není to nejhorší, co v životě potkali,“ shrnula pro Novinky za SenSen Lucie Nekvasilová.

Podle psychologa Jeronýma Klimeše nemá smysl snažit se kohokoliv k očkování přesvědčit. „Očkování proti covidu není otázka vědecká, ale ideologická. Lidé k tomu mají postoj podle vnitřního přesvědčení, tedy je zjevné, že mnoho lidí s očkovací kampaní vnitřně vůbec neztotožňuje, pak je jedno, kolik je jim let. V praxi jsem tedy viděl řadu různých postojů od jasného ano do rezolutního ne,“ napsal Novinkám.

Epidemiolog: Většina seniorů se očkovat chce

„Nemáme snad ani jeden výzkum, který by říkal, že svatba snižuje stabilitu vztahu, naopak všechny výzkumy svědčí pro to, že manželství stabilitě vztahu prospívá, přesto ohromné procento lidí odmítá do manželství vstoupit. To nejsou důvody racionální, ale ideologické, které s případnou věcnou argumentací nemají nic společného. I u očkování je jedno, jestli ho výzkumy podporují či ne, protože lidé se rozhodují na základě svého přesvědčení či víry, ať je to pro ně výhodné či ne,“ dodal.

Vakcinolog a epidemiolog Jiří Beran Novinkám řekl, že se ještě v ordinaci nesetkal se seniorem, který by se nechtěl proti covidu očkovat. „Myslím si, že si většina z nich uvědomuje, že očkování je pro ně vysokým stupněm prevence hospitalizace a úmrtí. Ti, kteří nejsou ještě očkovaní, jsou ty osoby, které se pro očkování zaregistrovaly u svých praktických lékařů a ti nakonec nedostali vakcínu,“ míní.