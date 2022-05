Cisterciáci už opět hospodaří ve vrácených lesích

Do svých služeb znovu přijali lesníky, které museli před třemi roky propustit, když Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí pražského Vrchního soudu, že majetek mnichům nepatří, protože o něj po válce přišli na základě Benešových dekretů.

„Výnosy teď asi nebudou delší dobu vysoké, protože budeme muset hlavně zalesňovat. Ale něco bude a my se budeme moci dál pustit do rekonstrukce kláštera, kterou jsme museli zastavit, když nejvyšší soud rozhodl, že musíme jednou restituovaný pozemek zase vrátit,“ uvedl Berka.

U nich narazily. Uspěly až v roce 2019 u Vrchního soudu, který nařídil, že cisterciáci musí restituované lesy vrátit. Argumentace soudu byla tehdy velice jednoduchá. Cisterciá­kům byl majetek podle rozsudku odebrán na základě Benešových dekretů a je v národním zájmu dekrety neprolamovat, aby nebyl podkopán jeden z pilířů majetkového uspořádání v Česku, a to právě dekrety prezidenta Beneše ratifikované Národním shromážděním.

Podle něj by měly soudy postupovat vůči restituentům co nejvstřícněji. „Demokratický právní stát nesmí vytvářet další křivdy, a to ani za pomoci zdánlivě adekvátního výkladu zákona, který je však zbytečně sofistikovaný a vede k závěrům, které restituenti právem považují za nespravedlivé,“ stojí v rozhodnutí ÚS z letošního ledna.