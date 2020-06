Čipování psů kulhá. Chybí centrální registr

Častým problémem je ale také to, že i když majitelé psům čip pořídí, nikam ho už nezaregistrují a v případě ztráty je téměř nemožné určit, komu zvíře patří. Zákon totiž nařizuje čipování, ale registraci v některé z databází už nikoliv.

Majitelé často nevědí, že si čip mají sami zaregistrovat do některé z databází

„Od začátku roku do konce května bylo při 90 kontrolách zjištěno, že chovatelé neměli psa očipovaného. Kontrol v chovech psů bylo v uvedeném období provedeno zhruba 900. Významná část kontrol je ale prováděna na základě podnětu či se jedná o opakovanou kontrolu problematického chovatele, rozhodně z toho tedy nelze vyvozovat, kolik chovatelů neočipovalo,“ sdělil Právu mluvčí veterinární správy Petr Majer.

Pokud se zjistí, že majitel psa mikročipem neoznačil, hrozí mu ve správním řízení pokuta až 50 tisíc korun. „Pokuta se obvykle pohybuje v řádu tisíců korun. Záleží však, jestli se pochybení v čipování spojí s dalšími prohřešky, jako je například chybějící očkování proti vzteklině atd.,“ dodal mluvčí. Navíc pokud pes není očipovaný, může se na něj pohlížet, jako by nebyl očkován proti vzteklině, přestože v průkazu očkování zaneseno má a je platné.

Ideální by bylo zjistit počet očipovaných psů z centrálního státního registru, ten ale neexistuje. Podle Majera se s ním počítá, přesná podoba zatím není jasná. „Myslíme si, že očipovaných je 90 procent psů, ale jde jen o odhad. Problémem je, že tato data se kvůli absenci centrální evidence nikde nesbíhají,“ uvedla prezidentka Komory veterinárních lékařů Radka Vaňousová. Změnit by se to mělo na základě novely veterinárního zákona od roku 2022.