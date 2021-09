Chceme řešit diskriminaci neočkovaných, říká lídr Svobodných Vondráček

Co je podle vás hlavním tématem voleb, se kterým chcete občany oslovit?

Hlavní jsou dvě záležitosti, které spolu souvisejí. První je aktuální tlak na zdražování všeho skrze Nový zelený úděl Evropské unie. Druhý je tlak na to, abychom se podřizovali nesmyslným covidovým opatřením, která ústí v diskriminaci ne­očkovaných lidí.

Skutečně jsou neočkovaní lidé vaše hlavní volební téma?

Skutečně za námi chodí ne­očkovaní lidé a mají strach, že přijdou o práci, že jejich děti budou zažívat nepříjemnosti ve škole. Nyní se už mají objednávat vakcíny pro děti od pěti let a bude tendence dětem očkování nutit, což je krajně riziková věc. Byť sám nevím o žádných závažných nežádoucích účincích vakcín, tak nikdo nemůže říct, že nebudou. Vakcíny nejsou na trhu dlouho, nejsou ozkoušené. Masové očkování dětí pokládám za velmi nebezpečné.

Jak by Svobodní covidovou krizi řešili?

Rozhodně bychom víc naslouchali odborníkům typu profesora Berana, který navrhoval už na začátku epidemie cílená opatření, aby se zamezilo šíření choroby v místech, kde se šíří nejvíc.

Víme, že rizikoví lidé nejčastěji chytili covid v nemocnici nebo v sociálních zařízeních. Toto jsme loni na podzim určitě zanedbali a byla větší vlna, než musela být. Řešení je dbát na to, aby lidé byli odpovědní za své zdraví, než abychom jim zakazovali chodit do sauny a sportovat, čímž by mohli získat odolnost proti nákaze.

Takových odolných byla spousta, kteří přesto na covid zemřeli

Takových případů určité množství bylo, ale stát tyto lidi lockdownem rozhodně neochránil. Asi jim to bylo předurčeno osudem. Významná část obětí byli cukrovkáři, důchodci, nemocní lidé a ty je třeba chránit. Naše heslo je „ohrožené chránit, nemocné léčit, zdravé nechat žít“.

Zdraví má dva rozměry, fyzický a psychický. Rozbujely se tu i nejrůznější zdravotní problémy z důvodu zanedbání běžné péče, a i ty se na množství mrtvých podepsaly.

Co bude, když ve volbách neuspějete?

Když neuspějeme, tak zřejmě přijde další lockdown a vláda bude podporovat zelenou politiku přicházející z Bruselu. Nebudeme moci normálně žít a všechno se bude zdražovat. Pokrytecká ekologická politika Nového zeleného údělu má výrazný vliv na zdražování benzínu, energií a tím pádem úplně všeho.

Myslel jsem spíš, co bude s vámi?

Řada lidí se už dnes chystá na komunální volby, které budou příští podzim. Máme senátora (Jaroslava Chalupeckého v Jindřichově Hradci) a tím pádem máme zajištěný přesah do parlamentní politiky.

Budeme určitě nasazovat další kandidáty do senátních voleb. Tyhle volby rozhodně nevyřeší všechny problémy, které tato země má.

Vydrží blok Trikolora, Svobodní, Soukromníci i po volbách, nebo budou Svobodní opět samostatnou stranou?

Pokud nebudou předčasné volby, tak nás čekají komunální volby a v jejich rámci se mohou všechny buňky rozhodnout, jak budou postupovat. Pokud budeme úspěšní, budeme jednotní. Jen jednotný poslanecký klub dokáže prosadit náš program, na kterém máme shodu z 95 procent. Ústupky jsme dělali jen v margináliích.

Proč by lidé měli volit vás, a ne třeba SPD, které má v programu podobné stěžejní body?

My máme zásadová řešení a z nich nikam neuhneme. Svobodní existují dvanáct let a naše názory jsou konstantní, kdežto u Tomia Okamury je to proměnlivé. Máme odborníky na všechny oblasti, což se o SPD říct nedá. SPD hodně akcentuje migraci a bezpečnost a naším stínovým ministrem vnitra je David Bohbot, který má zkušenosti z izraelské armády. Má o mnoho víc zkušeností posouvat tyto věci než kdokoliv z SPD. Větší odborník na témata bezpečnost a migrace v ČR není.

Pokud byste uspěli, vyjednávali byste raději s ANO, nebo se Spolu?