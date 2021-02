Cestujícím do ČR z rizikových zemí bude dočasně stačit antigenní test

V nové cestovatelské mapě platné od pátku vznikla kategorie s velmi vysokým rizikem nákazy. Vedle výše uvedených zemí do ní budou patřit státy, které nejsou členy Evropské unie ani schengenského prostoru a nejsou explicitně uvedeny v jiné kategorii. Před cestou do ČR z těchto států musejí lidé podle ministerstva zahraničí podstoupit PCR test, po příjezdu bude povinná pětidenní karanténa. Její ukončení bude možné nejdříve pátý den dalším PCR testem. Zároveň bude platit povinnost deset dní od příjezdu nosit respirátor alespoň třídy FFP2.

„Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14.2. ´přechodné období´, kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hod) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti),” uvedlo ve středu ministerstvo zahraničí.