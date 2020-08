Cestu na Sněžku zkomplikuje těžká technika

Turisté by se v nadcházejících dnech měli v Krkonoších vyhnout turistické trase Spálený Mlýn - Janovy Boudy - Portášky - Růžová hora - Sněžka. Stavbaři ze Spáleného Mlýna ke stanici lanovky Růžová hora navážejí nákladními automobily materiál na opravu navazujícího turistického chodníků. V opačném směru svážejí do údolí nepotřebný materiál. V úterý to uvedl Pavel Klimeš ze stavební firmy.