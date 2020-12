Do čtvrtého stupně se Česko nevrací

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nebude navrhovat kabinetu přechod Česka do stupně 4, i když index PES tomu už několik dní odpovídá. Podle Blatného čísla nákaz neklesají, ale neroste riziko pro zdravotnický systém. Plánuje se během týdne započíst do statistik testování i antigenní testy, čímž se podle Blatného výrazně sníží skóre, z něj se opatření odvozují. To je nyní 64.