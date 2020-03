Česko čeká v následujících třech týdnech aprílové počasí

Meteorologové předpokládají, že období od 16. března do 12. dubna bude teplotně průměrné. Stálejší počasí by mělo přijít až druhý dubnový týden, kdy maximální denní teploty vystoupají v průměru k 15 stupňům Celsia. V týdnech od 16. března do 5. dubna se průměr maximálních denních teplot bude pohybovat od deseti do 12 stupňů Celsia.