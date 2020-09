Česká televize se nemusí omlouvat Agrofertu za reportáže

Podle společnosti tak televize "dala zavádějícím a manipulativním způsobem do souvislosti doměření daně společnosti Primagra, a.s., patřící do koncernu Agrofert, s informacemi o tom, že pan Karel Trefný musel skončit na pozici ředitele Finančního úřadu v Příbrami". Zasáhla tím podle ní do její pověsti.