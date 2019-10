Češi nechtějí do politických stran, rozdělují prý společnost

O vstupu do některé z politických stran uvažovalo v posledních deseti letech osm procent Čechů. Více než dvě třetiny veřejnosti se domnívají, že strany rozdělují společnost a pouze v době voleb se zajímají o to, co si lidé myslí. Navzdory kritickým názorům je ale současný postoj Čechů k politickým stranám jeden z nejkladnějších od roku 2005, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) s podobným průzkumem začalo.