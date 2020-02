Češi míří z Číny do vlasti. Část jejich spolucestujících měla příznaky nákazy

Část lidí z letadla, v němž cestovali Češi evakuovaní z Číny, vykazovala známky nákazy koronavirem. Uvedla to v neděli francouzská ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová. Češi by měli do vlasti přicestovat během noci, následně je čeká karanténa.