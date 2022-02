Češi by měli mít možnost jít bojovat na Ukrajinu, navrhují politici. Hrad mlčí

„Neuvěřitelné. Opravdu mě kontaktují lidé, co chtějí jet bojovat a bránit Ukrajinu. Je to neuvěřitelná statečnost! Bleskově s týmem připravíme novelu zákona, která jim zajistí úplnou beztrestnost,“ napsal na Facebook senátor Láska.

Že Češi chtějí jet bojovat, řekl dříve i ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. „Dostáváme hodně žádostí, že lidé tam chtějí jet, ale my to nemůžeme nijakým způsobem koordinovat, je to jejich rozhodnutí, protože víme, že to české zákony nedovolují,“ uvedl v ČT.