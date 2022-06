Černochová: ČR jedná o zapojení do výcviku ukrajinských sil

Česká republika by se chtěla zapojit do výcviku ukrajinských vojáků. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) probíhají na toto téma intenzivní jednání. Černochová to v pátek uvedla po jmenování Karla Řehky náčelníkem generálního štábu. Doposud ČR podporuje Ukrajinu napadenou Ruskem dodávkami zbraní či opravami vojenské techniky.