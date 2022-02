Část koaličních senátorů chce potopit pandemický zákon

A ačkoliv se nedají čekat noční obstrukce, které vládní pětikoalici připravila SPD, někteří senátoři z koaličních stran, které mají v horní komoře velkou většinu, naznačují, že norma by mohla jít ke dnu.

Senátorů je 81, pro normu by musela hlasovat nadpoloviční většina přítomných. Vládní pětikoalice má 66 senátorů.

Po případném schválení by zbýval jen podpis prezidenta Miloše Zemana, který už v neděli avizoval, že zákon podepíše. Platnost současného pandemického zákona končí 28. února. Podle novely by měl platit do konce listopadu.