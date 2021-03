Časovaná bomba? Cizinci přijíždějí pracovat do ČR s podvodnými testy na covid

Stačí pak vyplnit jméno a dostanou se bez problémů k českým firmám. Zatímco skutečný PCR test stojí na Ukrajině v přepočtu kolem dvanácti set korun, bianco originální potvrzení se všemi razítky přijde na černém trhu na šest až sedm set.

Časované bomby

Pokud jsou však pozitivní na koronavirus, pak mohou šířit nákazu navzdory pětidenní karanténě a povinnému PCR testu. Než se dostaví do karantény, mohou cestovat veřejnými dopravními prostředky nebo si je rozvážejí samotné firmy v autobusech. Tam mohou nakazit své spolucestující, kteří nemají tušení, že jsou možná pozitivní.

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii musejí v současnosti vyplnit před vstupem do Česka příjezdový formulář. Díky tomuto dokumentu hygienici vědí, kdo a kdy do země přijede. Kromě toho musejí mít nanejvýš tři dny starý PCR test s negativním výsledkem a nejdříve po pěti dnech po příjezdu se musejí nechat otestovat znovu. Do té doby by měli být v izolaci.

Tyto informace mají k dispozici hygienici, kteří kontrolují, jestli cizinci na testech byli, i to, zda dodržují karanténu. Například ve Středočeském kraji takové kontroly probíhají a při některých se přišlo na to, že cizinci pro vstup na české území použili některé zfalšované dokumenty, včetně těch ohledně testů.

„Mohu potvrdit, že už proběhla i spolupráce s policií, která se týkala padělaných dokladů,“ řekla Právu mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamounová.

Cizincům pak hrozí obvinění z trestného činu kvůli použití zfalšovaných dokladů. A pokud jsou nemocní koronavirem, tak mohou být navíc obviněni z šíření této nakažlivé nemoci. Jenže to se zatím nestalo.

Samotné vyhledávání cizinců, kteří do ČR přijeli, podle mluvčí funguje tak, že hygienici v systémech zjišťují a následně kontrolují, jestli dodržují izolaci nebo byli na testech v ČR. „Děláme vše pro to, abychom to pečlivě sledovali. Někdy jsou kontroly namátkové, někdy to může být také na základě oznámení,“ doplnila Šalamounová.

Policie v současnosti nehlídá hranice tak, že by kontrolovala každé projíždějící auto, jako tomu bylo na jaře. Podle mluvčí cizinecké policie Renaty Grecmanové jsou kontroly ve vnitrozemí, které souvisejí s omezením pohybu osob mezi jednotlivými okresy. Kromě toho policisté dělají další kontroly.

„Probíhají kontroly při výkonu služby a jsou to i pobytové kontroly, které se zaměřují na cizince,“ doplnila Grecmanová. Problém je, že dokumenty, které si někdo koupí na černém trhu jsou vlastně „pravé“ a kontrola nic neodhalí.

Jediná možnost je podrobit všechny přijíždějící zahraniční dělníky na hranicích nebo při kontrolách ve vnitrozemí antigennímu testu a pokud se ukáže, že jsou pozitivní navzdory svému negativnímu osvědčení, zadržet je a vyšetřit, zda jsou jejich dokumenty opravdu v pořádku. Přísný postih těchto potenciálních šiřitelů nákazy by mohl tento obchod s negativními testy když ne zastavit, tak alespoň výrazně omezit.

Přes Polsko nebo Slovensko