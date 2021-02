Britská mutace kosí i mladé, zhoršení přichází rychle

To může ukazovat na to, že takzvaná britská varianta, které se už říká Brigita, je nejen nakažlivější, ale napadá vážněji i věkové skupiny, kterým loňská jarní varianta viru závažný průběh nemoci nezpůsobila.

Není to legrace, zůstaňte doma, prosí sestra z oddělení, kde se léčí „nejhorší” covidoví pacienti

„Naše laboratoře uchovávají vzorky z odběrů u pacientů, kde je odůvodněné podezření na takzvanou britskou mutaci. Od 19. ledna do konce měsíce nasbírala například náchodská nemocniční laboratoř zhruba 1600 těchto vzorků. Ke konci ledna byl již podíl podezřelých vzorků více než sedmdesátiprocentní proti vzorkům normálním,“ sdělila Právu Lucie Chytilová, mluvčí nemocnic v Náchodě i Trutnově.

Jak se proměnil průběh onemocnění covid-19, popsal Právu primář anesteziologie a resuscitace náchodské nemocnice Petr Štěpánek. „Nemoc se chová jednoznačně jinak. Progres do těžkých stavů je strašně rychlý. Pečujeme o šedesáté, sedmdesáté ročníky. Klesl nám věk pacientů, i průběh onemocnění je těžší. Vybavuji si chlapíka, 54 let, přivezla ho záchranka, dostal kyslík, pak byl připojen na umělou plicní ventilaci a ještě týž večer u něj došlo k těžkému respiračnímu selhání. Takhle rychle to teď jde,“ uvedl Štěpánek.