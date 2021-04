Hamáček chce trvalé zeštíhlení ruské ambasády v Praze

„Reakce byla velmi silná, byla v podstatě o stupeň výš, protože nejvýše postaveným vyhoštěným byl zástupce velvyslance. My jsme ale nic neprovedli. To, že nám ho vyhostili, je věc, na kterou by měla České republika reagovat,” uvedl Hamáček s tím, že s Babišem bude diskutovat o dalších krocích.

Hamáček bude s Babišem řešit i to, jak věc srozumitelně vysvětlit českým občanům. Premiér v neděli uvedl, že by mohla být zveřejněna zpráva tajných služeb. Podle Hamáčka se musí najít nějaká střední cesta.

„Ruská strana by neměla vědět vše, co víme o té operaci. Dá se očekávat, že se Rusko bude bránit, a nemůžu vyloučit, že se objeví dokumenty, které se pokusí vyvrátit tu českou verzi. Probíhá tu policejní vyšetřování,” dodal Hamáček.

Nyní se připravuje vládní speciál, který by měl vyhoštěné české diplomaty přepravit do Česka. Během pondělka by Českou republiku měli opustit i ruští diplomaté. Hamáček doufá, že se vše obejde bez nějakých incidentů. „Věřím, že to proběhne důstojně. My žádné obstrukce nechystáme,” podotknul.