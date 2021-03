Blatného úředníci maří šanci dostat ivermektin na předpis

Ministerstvo zdravotnictví také podle názoru mnohých praktiků neudělalo nic pro to, aby měli praktičtí lékaři právní jistotu v případě, že se léčba nebude vyvíjet podle očekávání. Tuto jistotu mají nyní pouze nemocnice. Praktikům musí jako jistota stačit jen „informovaný souhlas“ pacienta – a to se naprosté většině z nich zdá málo.

Šonka Právu přiznal, že neví o lékaři, který by ivermektin v ordinaci předepsal. „Určitě to někdo zkusí, záleží na nátuře a odvaze každého, ale nečekám za těchto okolností nával lékařů, kteří by to chtěli zkusit.“