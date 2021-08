Benešová: Po volbách už mám nárok na odpočinek

Netroufám si říct, co bude. Nechci tady říkat radikální soudy. Záleží na mnoha okolnostech. Třeba budu do toho října tak utahaná a otrávená, protože situace na politické scéně není jednoduchá.

Život je krátký a vstoupila jsem do jeho poslední fáze, takže už bych měla mít nárok na odpočinek. Myslím si, že už by tu měl sedět někdo mladší.

Řekla bych, že docela dobře a hodnotím to kladně. Taky jsem soudy pochválila, protože se snažily to udržet a nemít skluzy. Pandemie nás také zasáhla, ale justice se s tím poprala, docela srovnala a v rámci možného, co mohla udělat, udělala maximum. U složitějších věcí samozřejmě nějaké skluzy jsou, ale u soudů to nebylo tak markantní. A to je dobrá zpráva. Zaslouží si pochvalu, snažily se.