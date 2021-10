Babišův návrh na zmrazení platů nepodpořil žádný senátor za ANO

„V době, kdy mají lidi problémy platit faktury za elektřinu, tak pánové z nové koalice realizují jen lži a nesplněné sliby. Podvedli lidi a Senát to zamázl,“ řekl ČTK premiér, který s návrhem na zmrazení platů krátce před volbami přišel.

V horní komoře hlasovalo pro zamítnutí návrhu 57 z 68 přítomných senátorů. Podpořili to ale i zástupci klubu Proregion, který tvoří senátoři zvolení právě za ANO či ČSSD.

„Byl to mistrný tah pana premiéra schválit to před volbami. Shodujeme se ale, že to je vrchol populismu,“ prohlásil například senátor ODS Zdeněk Nytra.