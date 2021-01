Babiš: Žádné doporučení přerušit očkování neplatí

Babiš v rozhovoru pro iDnes řekl, že o doporučení přerušit očkování nic neví a že žádné takové doporučení neplatí. ”Samozřejmě doporučení na přerušení očkování neplatí. Kraje mají preferovat lidi nad 80 let, ale je to na nich, jak si to zorganizují,” řekl Babiš, který podle svých dřívějších slov celou očkovací akci spolu s ministerstvem zdravotnictví řídí a dohlíží na ni.