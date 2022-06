Babiš využil text Mirai při kritice vlády, kapela se ohradila

„Pane Prchale, já vím, že to je vaše práce, ale právě proto byste se s námi možná mohli poradit, jestli se opravdu hodíme pro kampaň vašeho šéfa. My s klukama si totiž myslíme, že nehodíme,“ vyjádřil Navrátil na Instagramu svůj nesouhlas s využitím kapely v Babišově kampani.

„Takže vláda říká, že to nejde. No, samozřejmě, že to jde. Vláda nedělá pro lidi vůbec nic. A měla by lidem konečně pomoci s inflací,“ řekl také Babiš ve vstupu, který posléze zveřejnil i na svém Twitteru.