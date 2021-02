Babiš: Středula je největším ohrožením české ekonomiky

Středula si také tento týden stěžoval na jednání s Babišem. „Chtěl jsem znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit. Musel jsem se jít projít ven,” poznamenal ve středu na twitteru.

Středula podle Babiše dělá vše pro to, aby se zviditelňoval. Je jasným kandidátem na prezidenta a stará se jen o sebe, míní premiér.

„Je mi líto, že když někdo s vámi nesouhlasí, tak ho hned máte potřebu očerňovat. Ale to je váš problém. Můj problém je, že vláda upřednostnila průmysl před zdravím lidí. Odbory ví, že bez zdravých lidí ekonomika zdravá nebude,” reagoval poté na twitteru odborový předák.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Babiš v neděli řekl, že by podle návrhu, který v pondělí projedná vláda, by firmy s více než 250 zaměstnanci musely povinně testovat od pátku 5. března.