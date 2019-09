Babiš: Není možné dostat klima do pozice náboženství, že se nesmí létat letadly

„Klima není možné dostat do pozice nějakého náboženství, že se nesmí létat letadly, nebudeme mít děti a nebudeme jíst hovězí,“ dodal.

Svůj názor chce zopakovat příští týden v New Yorku, kam příští týden pojede na světovou klimatickou konferenci, kde plánuje mluvit o roli OSN v celosvětovém přístupu k tomuto tématu.

Světový summit pro klimatickou akci se v New Yorku uskuteční 23. září. Generální tajemník OSN António Guterres již vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství.

Mezinárodní společenství by mělo snížit emise do roku 2030 o 45 procent a uhlíkové neutrality dosáhnout do roku 2050. Babiš míní, že dokud se ke snižování emisí nepřidají Čína a USA, je cíl globální uhlíkové neutrality nereálný.