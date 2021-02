Babiš: Ivermektin zakázaný není. Lékaři ale váhají

Lékaři ale podle něj nemají o přípravek zvláštní zájem, což je pochopitelné, když ministr zdravotnictví Jan Blatný ho k léčbě covidu-19 nedoporučuje. Povzbudivý pro ně není ani postoj SÚKL, který se zdráhá vydat doporučení pro nebo proti s odvoláním na to, že „většina doposud hlášených studií vykazovala neúplné informace a významná metodická omezení, jež ztěžují vyvození definitivních závěrů“.

Hlavní problém vidí SÚKL v nedostatku studií, které by účinek látky proti covidu potvrdily. Zatímco v některých se jeho přínosy nepotvrdily, jiné ukazují, že může v první fázi nemoci fungovat. „Další klinická hodnocení zase popisují zkrácení doby do odeznění projevů nemoci připisovaných infekci covidu19, větší snížení zánětlivých markerů, zkrácení doby do virové clearance…“