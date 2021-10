Babiš: Hamáčkův plán s neočkovanými není reálný

A také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) návrh končícího šéfa sociální demokracie zkritizoval. „Co se týká zaměstnavatelů v potravinářském a zemědělském sektoru, tak si neumím představit, že bychom nenaočkovaným řekli, že nemohou chodit do práce. Chybí už dnes pracovníci, bylo by to neprůchozí. Došlo by ke kolapsu,“ prohlásil.

Podle něj by mohlo být potvrzení vyžadováno například nově na pracovišti. Pokud by člověk nebyl očkován nebo neprodělal onemocnění, musel by mít test. „Případné testy by si musel hradit zaměstnanec. A pokud by nebyl schopný potvrzení o bezinfekčnosti předložit, tak by to znamenalo překážky na straně zaměstnance,“ prohlásil ministr.