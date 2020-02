Ať se hospodští podělí a pivo bude levnější, má jasno Babiš

„Nevím, jak na to přišla (ministryně financí Alena Schillerová – pozn. red.). Hospodský se může se slevou podělit se zákazníky. Záleží jen na něm. Šlo o to, jak dostat peníze přímo do hospod, kde nedostali slevu z DPH na jídlo kvůli EET. Takže bych očekával od hospodských poděkování a můžou lidem zlevnit půllitr točeného piva o 4,95 koruny,” napsal Novinkám Babiš v reakci na slova Schillerové.

Ta ve čtvrtek v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedla, že pivo levnější nebude. „Ono nebude levnější právě. To je to, že my sice snižujeme DPH na točené pivo, podporujeme tím restaurace, ale víme, že ty restaurace si to prostě nechají. To se neprojeví na konečné ceně na pivo,” prohlásila Schillerová.

Babiš by chtěl, aby se hospodští podělili. „Chtěl bych, aby se hospodští podělili a pivo zlevnili,” dodal premiér.

Debata o tom, kolik bude jaké pivo stát – jestli třeba pivo natočené do skla bude levnější než to do plastového kelímku nebo kolik bude stát řezané pivo, když se půlka natočí a druhá půlka dolije z plechovky – se rozhořela poté, co vláda zveřejnila svou představu o snížení DPH u piva.

Návrh snižuje daň u točeného piva konzumovaného v restauraci na 10 procent, ale pokud bude pivo točené a zákazník si ho ponese s sebou nebo si ho zakoupí jinde, bude nápoj zdaněn 21 procenty. Nealkoholické nápoje včetně nealkoholických piv pak zůstanou ve snížené 15procentní sazbě DPH.

Kvůli třem odlišným sazbám DPH si z ministryně utahuje veřejnost a kritiku vláda schytala i od opozice.