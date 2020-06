Asistenční pes je stejně nepostradatelný jako slepecká hůl, chtějí prosadit poslanci

„Na asistenční psy u nás pamatuje jen zákon o zdravotních a stravovacích službách. To znamená, že do nemocnice lidi s takovým psem pustit musí, ale mohou je vyhodit třeba ze železářství. Obrovský problém je v dopravě,“ argumentuje Holomčík.

Návrh zákona by měla nyní do měsíce posoudit vláda. Poslanci obdrželi i petici, kterou podepsalo 2300 lidí a která požaduje urychlené začlenění těchto psů do legislativy.

Podle zákona by asistenční pes musel mít na sobě speciální označení a jeho majitel rovněž zvláštní průkaz, který by se nedal padělat. Nesmělo by též hrozit, že by pes mohl někoho pokousat.