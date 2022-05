Armáda chce leopardy za 15 až 20 miliard

Podle informací Práva by česká armáda měla zájem až o 60 strojů. Část dodávky by měly být starší tanky, které by byly výměnou za ty, které česká vláda poslala na Ukrajinu, a část by byly moderní stroje, za které by česká strana zaplatila. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) potvrdila, že s Německem o pořízení tanků Leopard jednají.

O možné kompenzaci za české dodávky zbraní Ukrajině hovořil v Berlíně už minulý týden premiér Petr Fiala (ODS). Od začátku ruské invaze na Ukrajinu poskytlo Česko vojenskou pomoc ukrajinské armádě za tři miliardy korun. „Myslím si, že jsme na dobré cestě se domluvit. A teď je to jenom o tom, abychom to zprocesovali do nějaké podoby právní a technické,“ řekla Černochová v ČT.

Na dotaz, zda by Česko získalo tanky Leopard 1 ze 70. let, nebo podstatně modernější stroje Leopard 2, ministryně uvedla, že by šlo o modifikaci „někde uprostřed“. Podle dobře informovaného zdroje Práva je v případě kompenzací za tanky T-72 z českých rezerv dodané Ukrajině řeč o starších verzích tanku Leopard 2.

„Ve hře je, že by česká armáda získala jako kompenzaci dvacet strojů 2A4 a k tomu by koupila čtyřicet moderních ve verzi 2A6 nebo 2A7,“ řekl zdroj. Pak by musela česká obrana ještě doplatit 15 až 20 miliard korun.

Leopard 1 by byla hloupost

O variantě pořídit část starších a část moderních německých tanků se mluví i mezi členy sněmovního výboru pro obranu. Podle poslance ODS Karla Krejzy jsou německé tanky technologicky na výši a výhodou je, že je využívají skoro všechny evropské armády.

„Pokud bude nějaká výměna, tak to nebude dostačovat a budou se muset dokoupit nejlépe moderní tanky 2A6 nebo 2A7,“ řekl Právu Krejza. Opoziční ANO by s výměnou a případným nákupem moderních strojů souhlasilo. „Pokud by mělo být 20 repasovaných pro výcvik a 40 moderních tanků, tak v tom paní ministryni fandím. My do toho vidle házet nebudeme,“ řekl Právu místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO).

Vojenští odborníci mají jasno v tom, že smysl má pořídit pouze tanky Leopard 2. „Musí to být minimálně verze 2A4, která už má 120 mm kanon, mnohem lepší pancéřování a je to hodně rozšířená verze, což je velká výhoda,“ řekl Právu šéfredaktor vojenského magazínu ATM Michal Zdobinský. České ministerstvo poslalo na Ukrajinu ze svých mobilizačních zásob nemodernizované tanky T-72 a také obrněnce BVP-1.

„Verze 2A4 je v porovnání s tím, co poslali na Ukrajinu, mnohem lepší,“ poznamenal expert. Česká armáda používá třicet modernizovaných T-72M4 CZ a podle Zdobinského jde o srovnatelný stroj s 2A4. „Leopard je jednoznačně dobrá volba, protože ho mají všechny západní evropské země, výjimkou budou pouze Poláci, kteří nakoupí americké tanky Abrams, a Britové, kteří mají svoje tanky Challenger, a Francouzi tank Leclerc,“ dodal expert.

Výhodou je podle něj, že Německo je blízko, takže výcvik i servis a logistika budou snazší a levnější. Také bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý pochybuje, že by se jednalo o Leopardech 1. „A1 jsou hloupost, to bychom se vrátili do šedesátých let. Leopardy 1 jsou partnery pro tanky T55A,“ řekl Šedivý serveru Novinky.cz.