ANO po „kauze Šmarda“ posílilo, komunisté by skončili mimo Sněmovnu

Pokud by se volby konaly v srpnu, vyhrálo by je s 30 procenty hnutí ANO, které od červnového měření posílilo o 4,5 procentního bodu. Druzí by skončili se 17 procenty Piráti, kteří od června oslabili o 1,5 procentního bodu. Komunisté a TOP 09 by se do Sněmovny nedostali a skončili se 4,5 procenty. Uvádí to průzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi.