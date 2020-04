Analýzy věští výraznější déšť. Obavy z letního sucha a parna ale nemizí

Meteorologické analýzy dávají naději, že se v květnu dočkáme srážek a vydatně pršet by mělo také v dalších měsících. Vláhový deficit by se tak měl výrazně snížit, píše server týdeníku Focus. Meteorologové nevylučují ani lokální povodně.

Prázdninové měsíce, tedy červenec a srpen by měly být podle tohoto modelu teplé, ale extrémní horka by střední Evropu sužovat neměla.

To není dobrá vyhlídka pro vodohospodáře. Pokud by se tato predikce vyplnila, čekalo by nás opět suché léto, kdy by byly srážky spojené spíše s bouřkami a docházelo k vysokým výparům z půdy.