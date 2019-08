zpe, Novinky

Šéfa kabinetu popudil právě dopis vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) o tom, že sociální demokraté chtějí dalších 20 miliard v rozpočtu na příští rok. Podle premiéra si soc. dem. dláždí cestu k tomu, jak odejít z vlády.

„ČSSD by měla šetřit. Může začít tím, že propustí všechny svoje členy, které do státní správy nabrala od nástupu na ministerstva,“ napsal Babiš Novinkám v SMS zprávě. Těmito slovy reagoval na dopis, který mu kvůli rozpočtu minulý týden poslal šéf ČSSD Jan Hamáček.

Ostřeji se Babiš vyjádřil v neděli na svém facebookovém profilu. Požadavkům sociální demokracie věnoval poměrně dlouhý status.

Chtějí jít z vlády?



Podle Babiše to vypadá, jako kdyby ČSSD chtěla opustit vládu. „To, že sociální demokracie nechtěla odejít z vlády kvůli tomu trapnému divadlu s výměnou ministra kultury, bylo každému jasné, takže proto teď přišli s neexistujícím problémem, který se jmenuje nedostatek peněz pro ministerstva sociální demokracie,“ píše premiér.

„Sociální demokraté vykládali poslední měsíc do médií, že kvůli problému na ministerstvu kultury nemůžou odejít z vlády, že svůj odchod zkusí zdůvodnit na základě požadavků na rozpočet. Problém, který ale veřejně prohlašují, neexistuje. Tečka,“ dodal Babiš.

Nejsou schopni to pobrat, tvrdí Babiš



ČSSD podle Babiše nechápe, že na vyšší výdaje si vláda musí nejdřív vydělat, a nerozumí tomu, co to je rozpočtová zodpovědnost, a že se musí šetřit. „Já se už ani nedivím, oni to nejsou schopni pochopit. Někdy mám pocit, že k tomu nemají zřejmě potřebné vnitřní ustrojení, aby mohli tuhle jednoduchou myšlenku pobrat. Neměli se to kde naučit,“ uvedl Babiš.

A s kritikou pokračuje. „Chybí jim tam 20 miliard. Říkám si, sakra, co mi to jen připomíná? No jasně, hned mi blesklo hlavou. Špidla. Zdroje tu jsou. Politické trafiky. Plýtvání. Sekera po Sobotkovi. Státní dluh 394,2 miliard, když byl ministr financí. A ještě stačil se Špidlou utratit peníze z privatizace Transgasu 125,3 miliard, které chtěl Grégr na založení důchodového účtu,“ vyjmenoval premiér.

Výdaje státního rozpočtu podle něj pravidelně rostou. Premiér zdůraznil, že hasičům i policistům se přidávaly peníze na platy poslední tři vlády.

Přidáváme důchodcům, hájí premiér



Podotkl, že rozpočet na příští rok počítá se zvýšením důchodů v průměru o 900 korun měsíčně, s růstem rodičovského příspěvku na 300 tisíc, s nárůstem platů učitelů o 10 procent či se zrušením karenční doby, které platí od letošního července.

Dodal, že by bylo opravdu bizarní, kdyby právě ČSSD shodila rozpočet, který vychází vstříc důchodcům a rodinám s dětmi. „To by byla opravdu sociální politika, o které se nezdálo ani zakladatelům téhle strany,“ prohlásil Babiš.

Rozpočet musí vláda schválit a poslat do Sněmovny do konce září. Schodek rozpočtu je plánován na 40 miliard korun.

Pokud by rozpočet nebyl schválen, Česká republika by musela hospodařit na základě rozpočtového provizoria.