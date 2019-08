zpe, Novinky

„Musím bohužel konstatovat, že návrh předložený Ministerstvem financí neodpovídá programovému prohlášení vlády,“ začíná Hamáček dopis, který poslal Babišovi minulý týden.

Obává se, že pokud by byl rozpočet schválen v současné podobě, mohlo by to ohrozit bezpečnost občanů či digitalizaci státní správy. Podle Hamáčka budou navíc příští rok opět chybět finanční prostředky na sociální služby.

„Jsem proto nucen upozornit, že všichni ministři za ČSSD zásadně nesouhlasí s navrhovanými limity výdajů a plánovaným nesystémovým krácením stavu zaměstnanců státní správy,“ píše Hamáček.

„Hrozí, že nebude možné financovat například sociálněprávní ochranu dětí v obcích, vyplácet státní příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo příspěvky pěstounům,“ stojí také v dopise.

Nebudou peníze na kůrovce, varuje Hamáček



Hamáček také varuje před tím, že nebude dostatek peněz na boj se suchem a kůrovcem. Podotýká, že sucho může být v příštích letech čím dál horší.

„Platíme za to nejen vyššími cenami potravin, ale především z krajiny mizí životodárná voda a půdu odnáší vítr a přívalové deště. Jak potom mám rozumět tomu, že ministerstvo financí navrhuje ministerstvu zemědělství na letošní rok rozpočet nižší o 1,4 miliardy korun?“ táže se premiéra Hamáček.

Sociální demokraté se proti rozpočtu postavili už v červnu, když se zdrželi při hlasování o základních parametrech. Ty vláda schválila jen díky hlasům hnutí ANO.

ČSSD také minulý týden uspořádala tiskovou konferenci, na které vyčíslila, že pro své resorty vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, zahraničí a kultury chtějí dohromady kolem 20 miliard navíc.

ČSSD pořád tlačí bankovní daň



Hamáček v závěru konstatuje, že „současný návrh rozpočtu na rok 2020 považuje za naprosto nerealistický“. Peníze by podle něj vláda mohla získat díky bankovní dani. Podle Hamáčka by její zavedení přineslo do státní kasy 14 miliard. Babiš ale bankovní daň dlouhodobě odmítá.

Šéf ČSSD také zopakoval nápad, aby si podnikatelé mohli dávat do nákladů automobily jen do maximální hodnoty 900 tisíc korun. To by podle Hamáčka přineslo další 2,5 miliardy korun.

Rozpočet musí vláda schválit a poslat do Sněmovny do konce září. Schodek rozpočtu je plánován na 40 miliard korun.