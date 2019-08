Renáta Bohuslavová, Novinky

„Chtěl jsem od Evropské komise dokument, na jehož základě nesmí údajně ministerstvo financí senátorům poskytnout návrh auditní zprávy. Komise mi řekla, že nic takového neexistuje,” řekl Novinkám ve čtvrtek senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) a zveřejnil odpověď i svůj dotaz.

Protichůdná nesrozumitelná stanoviska EK a MF. Ministryně Schillerová tvrdí že komisi @SenatCZ nemůže kvůli dopisu EK poskytnout auditní zprávy střetu zájmů premiéra Babiše. EK říká žádný takový dokument neexistuje. Kdo má pravdu? Netransparentnost, manipulace nebo drobná chybka? pic.twitter.com/nXHdgY3w8B — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) August 1, 2019

Wagenknecht se na komisi obrátil poté, co české ministerstvo financí odmítlo dočasné senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise návrhy auditů poskytnout.

Nedávat třetím stranám, napsali z EK



Proč ministerstvo financí odmítlo předat materiál Senátu, uvedlo až ve čtvrtek poté, co Wagenknecht zveřejnil odpověď, kterou od EK obdržel.

Resort ministryně Schillerové i nadále trvá na tom, že auditní zprávu nikomu nedá a vytasil se svým dopisem od EK, ve kterém je uvedeno, že komise nemůže udělit souhlas se zpřístupněním materiálu třetím stranám.

„V dopise, který na základě této žádosti MF obdrželo, je přímo uvedeno, že EK nesouhlasí se zveřejněním,” uvádí ministerstvo na svých stránkách a přikládá i příslušný dokument. Stojí v něm, že „Komise nemůže dát souhlas k poskytnutí návrhu zprávy o auditu třetím stranám”.

Nejsme žádná třetí strana, brání se Senát



Senátoři ale argumentují tím, že nejsou třetí stranou či obyčejným občanem a že nežádají o zveřejnění auditní zprávy ve smyslu svobodného přístupu k informacím, nýbrž na základě toho, že jsou členy orgánu České republiky.

„Nejedená se o zveřejnění, ale o poskytnutí návrhu auditu pro práci senátní komise,” vysvětlil pro Novinky senátor a šéf dočasné komise k vyhodnocení auditů Zdeněk Nytra z ODS, proč se dopis, kterým disponuje ministerstvo, na členy horní komory nevztahuje.

Na co se ministerstvo v Bruselu ptalo?



Jádrem sporu je nejen výklad dopisu, ale také znění dotazu, který ministerstvo Evropské komisi zaslalo, tedy zda se ptalo jen na přípustnost obecného zveřejnění, nebo zda padl i dotaz týkající se poskytnutí materiálu dalším orgánům ČR.

„Na základě zveřejněných mailů i vyjádření tiskové mluvčí Evropské komise je pravděpodobné, že ministerstvo zapírá a nechce nám návrh auditní zprávy poskytnout. I na základě mailů od pana senátora Wagenknechta jsem napsal ministryni financí dopis, kde žádám, aby nám poskytla formulaci dotazu i dopis z EK, kde má být zákaz zveřejnění,” dodal Nytra.

Nytra: Je to jen zástěrka



„V tuto chvíli se paní ministryně Schillerová odkazuje na něco, co komise říká, že neexistuje. Někdo tady tedy neříká pravdu,” tvrdí Wagenknecht.

„Jsem přesvědčen, že je to jen zástěrka a že je tu nechuť předběžné zprávy zveřejnit. Netuším, na co si tu hrají,” doplnil senátor ODS Nytra. Již dříve řekl, že postup ministerstva je protizákonný, jelikož by mělo poskytovat členům horní komory informace.

Střet zájmů premiéra Babiše



Premiér Andrej Babiš je podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Agrofert je v současnosti zaparkován v Babišově svěřenském fondu premiéra Babiše. I když firmy formálně nejsou jeho majetkem, stále je beneficientem fondu, což znamená, že mu patří veškeré zisky všech firem ve fondu.

Premiér jakýkoliv vliv opakovaně odmítá a návrh auditu považuje za neseriózní.

Ministerstvo financí i ministerstvo pro místní rozvoj nyní návrhy zkoumají a připravují odpovědi Evropské komisi. Ta je poté posoudí a až poté dojde k zaslání celkové auditní zprávy.