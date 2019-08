Novinky

Muž tvrdí, že odstranění nápisu vysokotlakým proudem horké páry mu zabralo zhruba dvě hodiny. Přistoupil k němu údajně proto, že se odstraňováním graffiti zabývá profesionálně a podle něj šlo v daném případě o čas, neboť později by již bylo obtížné se nápisu zbavit.

Vlevo práce restaurátorky. Vpravo odborník na odstraňování malůvek.

FOTO: ČTK s Seznam Zprávy

„Na neodbornosti odstranění i tak trváme,” zdůraznil šéf pražských památkářů a osvětlil i důvody, proč spolu s restaurátorem a zástupci technické správy komunikací (TSK) partyzánskou akci neschvaluje.

„Tak, jak si každý nemůže na národní kulturní památku jen tak čmárat, totéž platí i o odstranění čmáranic,” uvedl.

Video

Karlův most - odstraněné graffiti; zdroj: Novinky.cz

Skalický hodlá stran stavu mostu vyčkat na zprávu od restaurátora, který incident popíše.

„Postup čištění zdiva navrhuje restaurátor a následně ho musí schválit také odbor památkové péče pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu,” doplnila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Ředitel odboru památkové péče pražského magistrátu Jiři Skalický

FOTO: Milan Malíček, Právo

Muž, který most vyčistil, připustil, že ve spárách mohly zůstat zbytky barvy, neboť dočištění je podle něj třeba dělat až po zaschnutí.

Policie vyčkává



Mezitím začala případ umytí mostu vodou prověřovat policie. "Mohu potvrdit, že se nám opravdu přihlásila osoba, která odstranila ten nápis z mostu. Muž přišel sám, dobrovolně na služebnu," uvedla na dotaz ČTK mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Restaurátorka při práci.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

„V současné chvíli však věc stále pouze prověřujeme a čekáme na podklady od správce mostu, zda došlo k nějakému poškození, či nedošlo," doplnila.

Podle Technické správy komunikací, která most spravuje, k poškození nedošlo. „Podle laboratorních výsledků, které jsme obdrželi, nedošlo k poškození zdiva,“ sdělila Novinkám Lišková.

Muž, který nápis odstranil prý TSK dosud nekontaktoval.

Na mostě není po graffiti ani památka.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Na most nastříkali graffiti v polovině měsíce dva němečtí turisté. Za nápis o rozměrech pět krát dva metry dostali roční podmíněné tresty a pokutu ve výši sto tisíc korun, přičemž byli na pět let vyhoštěni z České republiky. Původně trest přijali, v pondělí ale jejich obhájce na poslední chvíli podal proti rozhodnutí odpor, a věc tak půjde do hlavního líčení.