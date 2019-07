Renáta Bohuslavová, Novinky

V pondělí prezident po téměř dvou měsících oznámil odvolání šéfa resortu kultury Antonína Staňka (ČSSD), jmenování jeho nástupce ale odložil až na polovinu srpna, a resort tak bude dočasně bez ministra. Řízením bude zřejmě pověřena dosavadní náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD). Sociální demokraté trvají na tom, že chtějí do vedení úřadu dosadit svého místopředsedu Michala Šmardu, což Zeman zatím odmítá.

„Prezident republiky konstatoval, že mu nebyl předložen návrh na nového ministra financí, což by v souvislosti s návrhem na odvolání dosavadního ministra financí vedlo k tomu, že by vedení Ministerstva financí nebylo obsazeno. Což by prezident republiky považoval za krajně nezodpovědné.”

Přesně těmito slovy prezident Miloš Zeman v prohlášení z května 2017 zdůvodňoval, proč neodvolá tehdejšího ministra financí a dnešního premiéra Andreje Babiše na žádost expremiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Mluvčí: Státník musí rozpoznat priority

Dnes je zřejmě situace jiná a ponechat resort nejméně 14 dnů bez ministra už prezidentovi nevadí. Jde podle něj o zcela odlišnou situaci.

„Žádný obrat to není. Jde o zcela odlišné situace. Je nutno si uvědomit, že ministerstvo financí např. připravuje státní rozpočet. Odpovědnost státníka také znamená schopnost rozlišovat situace a rozpoznávat priority,” uvedl Novinkám tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz, zda jde o obrat.

Podle ústavního právníka Jana Kysely je ale řízení ministerstva pouze náměstkem a bez ministra protiústavní. „Absence ministra je v rozporu s Ústavou i kompetenčním zákonem. Řízení náměstkem, ač se to v minulosti několikrát stalo, je tedy nesprávné,” řekl již dříve Novinkám Kysela.

Babiš se nechal slyšet, že není problém, když bude kultura dva týdny bez ministra, jelikož má vláda stejně prázdniny. To je ale ve zjevném rozporu se zákonem. Ten nedovoluje ani to, aby premiér pověřil vedením úřadu náměstka, což také Babiš chtěl.